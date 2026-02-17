Защо Иран частично затваря Ормузкия проток

Ходът дойде само часове след началото на преговорите

Иран частично затвори части от Ормузкия проток във вторник, когато започна непреки ядрени преговори със Съединените щати в Женева, изостряйки напрежението в един от най-стратегически важните водни пътища в света, съобщават световните агенции.

Иранската полуофициална информационна агенция Fars съобщи, че части от пролива ще бъдат затворени за няколко часа поради „предпазни мерки за сигурност“, докато елитната Корпусът на гвардейците на ислямската революция провежда военни учения. Ормузкият проток е ключов маршрут за износ на петрол, през който преминава приблизително една пета от световния петрол. Техеран преди това заплаши да блокира търговското корабоплаване там, ако бъде атакуван.

Ходът дойде само часове след началото на преговорите между американски и ирански представители, посредничени от Оман. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер участват заедно с иранския външен министър Абас Аракчи, според източник, запознат с преговорите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще участва „косвено“ в преговорите в Женева и предположи, че Техеран е мотивиран да постигне споразумение. „Не мисля, че искат последствията от това, че не сключат сделка“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, визирайки миналогодишните удари с американски бомбардировачи B-2 по ирански ядрени съоръжения.

Малко след началото на преговорите иранските медии цитираха предупреждението на върховния лидер Али Хаменей, че усилията на САЩ за сваляне на правителството му ще се провалят.

„Най-силната армия в света понякога може да бъде ударена толкова силно, че не може да стане“, каза той.

Преговорите се развиват под сянката на предишни военни действия. През юни миналата година Израел започна бомбардировъчна кампания срещу Иран, към която по-късно се присъединиха американски бомбардировачи B-2, насочени към ядрени обекти. Техеран твърди, че оттогава е спрял дейността си по обогатяване на уран.

САЩ са разположили бойни сили в региона и се готвят за възможността за разширени военни операции, ако бъдат наредени, според двама американски служители. Междувременно Иран проведе учения в Ормузкия проток по-рано тази седмица, засилвайки усещането за балансиране на позициите около преговорите.

Вашингтон и неговият съюзник Израел смятат, че Иран се стреми да разработи ядрено оръжие, твърдение, което Техеран отрича, настоявайки, че програмата му е за мирни цели. Иран е подписал Договора за неразпространение на ядрени оръжия, който позволява гражданска ядрена енергия в замяна на отказ от атомни оръжия и сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия.

Ирански представители казват, че успехът на преговорите в Женева зависи от това дали Съединените щати ще отменят санкциите и ще избегнат това, което те описват като нереалистични искания. Техеран ясно заяви, че ще обсъжда само ограниченията на ядрената си програма в замяна на облекчаване на санкциите и няма да се съгласи да прекрати напълно обогатяването на уран или да преговаря за ракетните си възможности.