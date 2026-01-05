Защо руските ракети „Искандер-М“ валят над Одеса

Войната в Украйна продължава да се обръща срещу защитниците на нацията – дотолкова, че дори някои поддръжници на украинската кауза, като д-р Найъл Фъргюсън от Института Хувър към Станфордския университет, започват да признават , че Украйна не може да спечели на бойното поле, пише The National Interest.

Ако западните политици бяха признали тази болезнена истина преди три години, каква част от територията на Украйна и невинните хора биха могли да бъдат спасени от унищожение от руснаците?

Уви, по-добре късно, отколкото никога, да признаем реалността – и да се застъпваме за политики, основани на тази реалност, независимо колко болезнена може да е тя.

Друг трагичен индикатор за това колко зле вървят нещата сега за защитниците на Киев е пример от 13 и 14 декември. В тези дни руските въоръжени сили започнаха брутална (от много) офанзива срещу украинците.

Но руснаците разположиха сериозно оръжие сред своите 138 дрона тип „Шахед“ руско производство „Гербера“ : една балистична ракета „Искандер-М“ , изстреляна от Ростовска област на Русия.

Според украински военни доклади, техните системи за противовъздушна отбрана са свалили най-малко 110 от 138-те руски дрона, насочени към различни части на страната. Но ракетата „Искандер-М“ е ударила жизненоважния украински пристанищен град Одеса.

Комбинацията от дронове и атаките с „Искандер-М“ беше част от по-голяма руска стратегия за удар по вече претоварената енергийна мрежа на Украйна. Тази предимно успешна руска атака изведе из строя ключова енергийна и пристанищна инфраструктура в украинския пристанищен град и причини големи прекъсвания на електрозахранването там.

Руснаците ясно заявиха, че докато украинците отказват да преговарят за мирен край на войната, техните сили ще продължат да оказват натиск върху украинската страна с все по-смъртоносни атаки, подобни на тези, на които светът стана свидетел на 13-14 декември.

Балистичната ракета „Искандер-М“ е сред най-мощните оръжия в големия (и нарастващ) арсенал на Русия. Доскоро руснаците държаха тези по-големи системи в резерв. Но разполагането на това разрушително, масивно оръжие показва, че Москва е решена да спечели тази война.

Нещо повече, това показва, че Русия може да изтощи украинците. Наскоро руският лидер Владимир Путин заяви , че ако е необходимо, е готов да постигне всички стратегически цели на Русия в Украйна по военен път. Въпреки че отново настоя, че би предпочел да постигне споразумение чрез преговори със Запада и неговия украински марионетка.

Русия иска да завладее Одеса от Украйна

За да покаже ясно намерението си да защити интересите на Русия в Украйна обаче, Путин ескалира атаките си срещу украинските енергийни мрежи и насочи гнева си към последния голям пристанищен град на Украйна, Одеса.

Всъщност има достатъчно доказателства, които сочат, че ако войната продължи при сегашните условия, руските въоръжени сили ще нанесат силен удар по пристанищния град Одеса и вероятно ще го анексират към разрастващия се регион Новорусия.

Ако руснаците превземат Одеса, заедно с кримските си владения, те ще са си гарантирали , че каквото и да е останало от независима Украйна, ще бъде малко повече от държава без излаз на море, изцяло зависима от Европа и Съединените щати. Всяка надежда Украйна да се превърне в жизнена, просперираща независима нация след войната би била сериозно затруднена от руското завладяване на Одеса. Но Русия ще превземе този жизненоважен пристанищен град, ако Киев не започне добри преговори скоро.

Разбиране на ракетата „Искандер-М“

Руската усъвършенствана тактическа балистична ракетна система „Искандер-М“ (с обозначение на НАТО SS-26 Stone) е оборудвана с двигател на твърдо гориво, който осигурява на ракетата да постигне хиперзвукова скорост от около 6 или 7 Маха. „Искандер-М“ има обхват от около 50-500 км и може да носи бойна глава от 480 до 700 кг.

Що се отнася до бойните глави, „Искандер-М“ може да носи високоексплозивна (HE) осколочно-фугасна, касетъчна или термобарична (гориво-въздушна) конвенционална бойна глава. Тези опасни оръжия могат да носят и ядрени бойни глави.

„Искандер-М“ се счита за високоманеврена бойна глава, с маневри от 30g и дори крила, намаляващи радара. „Искандер-М“ използва инерционна навигационна система (INS), както и навигационна система тип GPS, която разчита на руската навигационна система ГЛОНАСС, за разлика от американската GPS констелация в орбита.

Ракети „Искандер-М“ се изстрелват от транспортна установка-пускова установка (ТПУ), известна като 9П78-1 ТПУ. Самата ТПУ е изградена върху шаси на камион MZKT-7930 с размери осем на осем , което може да транспортира до две от тези масивни ракети. Екипаж от трима души управлява ТПУ и подготовката за изстрелване отнема по-малко от 16 минути.

С други думи, от момента, в който им бъде наредено да изстрелят ракета, тези сили могат да заемат огнева позиция в рамките на 16 минути. Ако вече са на позиция, тричленните екипажи могат да изстрелят „Искандер-М“ в рамките на пет минути след получаване на заповедта за изстрелване.

Освен самата ракетна установка (TEL), пусковите установки „Искандер-М“ включват команден пункт, информационен център и център за поддръжка, за да се гарантира, че тези мобилни единици са в постоянна бойна готовност.

Използването на ракета „Искандер-М“, както и при предишното разполагане на мощното руско хиперзвуково оръжие „Орешник“ , беше предупредителен изстрел от Москва към Запада: ако е необходимо, Русия ще изравни със земята каквото е останало от Украйна, за да постигне целите си, ако не се проведат истински преговори.

Дали украинците разбират посланието, остава неясно. Сигурното е, че поддръжниците на Украйна в НАТО в Европа и Съединените щати игнорират подобни предупреждения от Русия – което е в дългосрочен ущърб на Украйна.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times, National Review, The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“ .