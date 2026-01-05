Още по темата: Фон дер Лайен гради Четвърти райх и бута ЕС към колапс, твърди политик 05.01.2026 13:10

Министър-председателят на Словакия препотвърди несъгласието си с антируската политика на ЕС

Словашкият премиер Роберт Фицо повтори критиките си към враждебния подход на Европейския съюз към Русия.

"ЕС, с антируския си подход, може да стигне до ръба на пропастта", каза Фицо в изявление, публикувано във Facebook . "С одобрения военен заем подкрепата на ЕС за Украйна във войната с Русия възлиза на 280 милиарда евро (327 милиарда долара). Пакети от санкции, замразяване на руски активи и вече не знам какво още се е замислило в главите на брюкселски служители в името на враждебността към Русия. Те не са паднали от Луната, те представляват конкретни държави там“, отбеляза той.

Според словашкия премиер, враждебността към Русия сега доминира външната политика на ЕС, отбелязва ТАСС.