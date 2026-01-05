ЕС губи политическа тежест в опита си да нанесе стратегическо поражение на Русия

Урсула Фон дер Лайен работи добре за Владимир Путин

Курсът, избран от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, може да доведе до колапс на Европейския съюз. Тя се стреми да превърне ЕС в нещо подобно на Четвъртия райх, заяви пред руската информационна агенция ТАСС Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия "Съюз за свобода".

"Икономически, политически и идеологически ЕС е на ръба на колапс, защото Урсула се опитва да изгради Четвърти райх, който според нея е единственият начин за поддържане на мира в Европа. Това е заблуда и фанатично. В този смисъл Урсула фон дер Лайен работи добре за президента [на Руската федерация ] Владимир Путин. Президентът Путин наблюдава как ЕС се разпада пред очите му, въпреки че не е направил нищо, което да навреди на Европа.“

Мема остро критикува политиките на Фон дер Лайен, наричайки ги "пълна катастрофа" и подчертавайки, че те противоречат на основните принципи, върху които е основан Европейският съюз.

"Основана е, за да насърчава мира, но сега тя превъоръжава Европа и иска да създаде европейска армия. Урсула често твърди, че Русия е най-голямата заплаха за Европа, но истината е, че тя, заедно с хора като [ръководителя на европейската дипломация] Кая Калас и други войнствени подстрекатели, е истинската заплаха за разпадането на ЕС. Нейната комисия насърчава цензурата, отменя избори в Румъния, преследва граждани на ЕС заради мнението им и арестува кандидати от опозицията като мен, защото задават въпроси," продължи той.

Мема подчерта, че Европейският съюз, стремейки се стратегически да отслаби Русия, губи политическото си влияние.