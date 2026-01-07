Защо Гърция ограничава ръста на наемите през 2026 г.

Проблемът в Атика се задълбочава

Правителството на Гърция възнамерява да ограничи ръста на наемите за основно жилище през 2026 г. чрез поредица от решителни мерки, насочени към справяне с назряващата жилищна криза в страната.

Собствениците на затворени имоти, които ще се включат в новата програма за субсидиране на ремонта си, ще бъдат ангажирани не само с отдаването им под наем на затворения имот, но и със замразяване на договорения наем за период от три или дори пет години, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Също така вече се търсят източници на финансиране, така че бюджетът на програмата за обновяване да надхвърли първоначално обявената сума от 400 милиона евро. Това ще увеличи предлагането на имоти под наем и ще гарантира, че наемът на тези жилища ще остане на определено ниво, за да се облекчи инфлационният натиск.

Що се отнася до предприемачите,

които ще се възползват от стимулите, които държавата ще отпуска за строителство на сгради, те ще бъдат принудени да наемат по предварително договорени цени, чийто размер ще се определя административно.

Проблемът е силно отразен в данните на Гръцката статистическа служба: На годишна база наемите продължават да се увеличават с темп, повече от два пъти по-бърз от този на доходите. През 2025 г. съответният индекс е над 8,5%, докато от 2020 г. нататък средното увеличение на наемите на основни жилища вече се приближава до 30%, принуждавайки стотици хиляди граждани да отделят дори повече от 30% от месечния си доход за покриване на основни жилищни нужди.

Проблемът в Атика се задълбочава, тъй като търсенето на жилища остава високо поради редица причини: свръхконцентрация на икономическа активност; нарастване на туризма, което води до поглъщане на все по-голям брой имоти за обслужване на посетители; както и непрекъснато увеличаване на броя на домакинствата, предимно едночленни. Основната цел на насърчаваните мерки е да се регистрира – в първия етап – намаляване на темпа на нарастване на наемите и в идеалния случай до ниво, по-ниско от темпа на промяна в доходите, така че да не става все по-трудно да се задоволи нуждата от жилища. Това предполага, че планираната брутна възвръщаемост на собствениците ще бъде ограничена.