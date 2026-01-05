Гърция дава три години данъчно облекчение за отдаване на жилища под наем

Данъчната ставка за доходи от наем остава 15%

Серия от разпоредби, приети през 2025 г. с цел облекчаване на „жилищната криза“ в определени градски райони в Гърция, особено в агломерацията Атина-Пирея, влязоха в сила с настъпването на новата година.

Сред другите мерки са предвидени данъчни облекчения за собственици на имоти, които отдават под наем досега незаети апартаменти и жилища, съобщават гръцките медии.

Други разпоредби включват намаляване на данъчната ставка за определени категории собственици, както и замразяване на налагането на ДДС върху новопостроени сгради, заедно с изключително непопулярния данък „добавена стойност“, наложен върху продажбите на имоти. Ремонтите и енергийните модернизации също са обхванати от режима на данъчни облекчения.

Данъчната ставка за доходи от наем остава 15% за собственици с годишни доходи под 12 000 евро; 24% за доходи между 12 001 евро и 24 000 евро; 35% за доходи между 24 001 евро и 35 000 евро и солидните 45% за доходи над 35 001 евро.

Собствениците, които отдават под наем имоти, които преди това са били затворени или преобразувани от краткосрочни наеми в дългосрочни наеми до 31 декември 2026 г., ще бъдат напълно освободени от данъци върху доходите, които получават, и то за три години.

Повече от един милион данъкоплатци, чието основно местожителство е в малки села, ще получат 50% отстъпка от тазгодишните си данъчни сметки за имоти.

Мярката се отнася за права на собственост, свързани с основни жилища, притежавани от физически лица, които са данъчни жители на Гърция и чието основно местожителство, както е посочено в данъчната им декларация, се намира в общини с население под 1500 жители. Населените места, намиращи се в префектурите на Атика, не отговарят на условията.