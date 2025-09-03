Теория и практика на дезинформацията

Винаги съм бил убеден, че Великобритания е дала много на журналистиката като световен занаят. Последното доказателство на убеждението ми е статията за „инцидента” със самолета на Урсула фон дер Лайен при кацането в Пловдив миналата неделя.

Материалът, развит преди това и на брифинг от колегата Хенри Фой, е кратко, но изключително съдържателно ръководство за създаване на манипулативни и дезинформационни текстове.

Всъщност Хенри е летял заедно с фрау Урсула и по неговите думи, пътуването е било предназначено да привлече вниманието към заплахата, представлявана от Русия и необходимостта европейските правителства да харчат повече за отбрана! Като истински всеотдаен британски журналист, колегата Фой се е заел да подкрепи по свой начин задачата на пътуването.

Статията и транскрипта на брифинга с него преливат от клиширани фрази от буквара на дезинформационната журналистика като например “Три официални източници, запознати със случая, заявиха, че се разглежда версия за целенасочена руска атака.” И двата текста са произведени без доказателства с неверни твърдения и откровени лъжи. Ето и пример: “От българските власти са предадени данни, че най-вероятната причина е “открита намеса от страна на Русия”.

В същото време говорителката на ЕК Ариана Подеста заявява, че българските власти не са представили доказателства за руска намеса. Лошо! Трябваше по-внимателно да се координира Фой с еврокомисията. Или “След близо час кръгови обиколки над летището, пилотът взел решение да извърши ръчно кацане”. Абсолютна лъжа! Нито е имало кръгови обиколки, нито нищо.

Но до тук с шашмите на колегата от FT.

Отвратителното в случая е, че Европа и светът пак говорят за България като за страна, свързана по някакъв начин с покушение срещу световна личност. Тежко мирише на “Българската следа” след атентата срещу папата. И тогава всичко започна фалшиво и внимателно организирано с репортажа на Клеър Стърлинг, поръчан от зам. главния редактор на “Ридиърс дайджест” Димитър Паница.

Петното, лепнато тогава на България, продължава да се споменава. И сегашната, сравнително невинна скалъпена история със самолета на фрау Урсула със сигурност ще донесе на България известност като страна на несигурни летища, подозрително контролирана от Русия и с аморфна администрация.

Само един риторичен въпрос накрая. Щяха ли румънци, поляци, италианци или испанци да речем, да си мълчат и подвиват опашки два дена, при подобен случай на оклеветяване, пък било то и от “Файненшъл таймс”?!

_______________

Хенри Фой е ръководител на бюрото на FT в Брюксел. Преди това е бил началник на бюрото в Москва, където е интервюирал президента Владимир Путин и е описал развитието на режима му към репресии.