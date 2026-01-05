Ердоган е говорил по телефона с Тръмп за ситуацията във Венецуела

Страната не бива да бъде тласкана към нестабилност

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп е изразил позицията на Анкара, че Венецуела не трябва да бъде тласкана към нестабилност след проведената преди дни американска военна операция, при която бяха задържани президентът Николас Мадуро и съпругата му. Информацията бе разпространена от Ройтерс и турската телевизия ТРТ Хабер.

След като председателства първото за годината заседание на кабинета си, Ердоган подчерта, че Турция не одобрява действия, които нарушават политическата легитимност и международното право, независимо къде по света се случват те. По думите му Анкара се стреми да действа в интерес както на собствената си страна, така и на венецуелския народ.

Ердоган посочи, че в разговора си с Тръмп е изразил загрижеността на Турция от развитието на ситуацията и е подчертал необходимостта от запазване на стабилността във Венецуела. Той определи Венецуела като приятелска държава и припомни, че двете страни са си оказвали взаимна подкрепа в трудни моменти.

Турският президент предупреди, че нарушаването на суверенитета на държавите и пренебрегването на международното право крият сериозни рискове и могат да доведат до глобални усложнения.